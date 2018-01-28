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: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

Sanatçı 'nin, devletinin yanında saf tuttuğunu açıklayınca linç edildiği ortaya çıktı.

Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla bir döneme damga vuran sanatçı , Afrin'de terörmensuplarına yönelik gerçekleştirilen Harekatı'nın başladığı ilk günlerde TürkSilahlı Kuvvetleri'ne () olan desteğini açıklamış ve 'Savaşa hayır' diyenlere küçük bir ders vermişti.

"ZULMÜN OLDUĞU YERDE TARAFSIZLIK ŞEREFSİZLİKTİR"
Aradan geçen günlerde Murat Kekilli'nin bu sözleri nedeniyle çokça eleştirilerek tarafsız kalması için baskı gördüğü öğrenildi. Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, kendisini tarafsızlığa davet edenleri terörü eleştirmeye davet etti ve "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir." dedi.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 12:05
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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delikanlı adammışsın delikanlı adammışsın

kendisinin kürt olmasından dolayı ,hainliğe çağırıyorlar ,türk kürt bir kere öz kardeştir ,bizi birbirimizden koparamıyacaksınız ,it soyları

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evet18
hayır0
cevapla 28.01.2018 17:07
abdullah abdullah

Bir insan, zorda olsa, annesiz babasiz yasar; fakat Vatansiz yasayamaz! Herkes safini belli etsin!

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evet10
hayır0
cevapla 28.01.2018 16:44
polat polat

kekilide ozanlık var

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evet6
hayır0
cevapla 28.01.2018 13:12
son osmanli son osmanli

Adamsin......diger sanatci musfettelerinin kazandiklari zehir zikkim olur yiyemeden geberip giderler,adi serefsiz ,hain yaratiklar

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evet14
hayır0
cevapla 28.01.2018 12:47
KARTAL KARTAL

BU DEVLETİN BU VATANIN EKMEGİNİ YİYİP SUYUNU İÇİPDE HAİNLİK YAPANLARA LAHNETLER ÜZERLERİNDEN EKSİK OLMASSIN İNSALLAH AMİNNNNNN............................

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evet10
hayır0
cevapla 28.01.2018 12:22
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