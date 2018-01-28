Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla bir döneme damga vuran sanatçı Murat Kekilli, Afrin'de terörmensuplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde TürkSilahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan desteğini açıklamış ve 'Savaşa hayır' diyenlere küçük bir ders vermişti.
"ZULMÜN OLDUĞU YERDE TARAFSIZLIK ŞEREFSİZLİKTİR"
Aradan geçen günlerde Murat Kekilli'nin bu sözleri nedeniyle çokça eleştirilerek tarafsız kalması için baskı gördüğü öğrenildi. Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, kendisini tarafsızlığa davet edenleri terörü eleştirmeye davet etti ve "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir." dedi.
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kendisinin kürt olmasından dolayı ,hainliğe çağırıyorlar ,türk kürt bir kere öz kardeştir ,bizi birbirimizden koparamıyacaksınız ,it soyları
Bir insan, zorda olsa, annesiz babasiz yasar; fakat Vatansiz yasayamaz! Herkes safini belli etsin!
kekilide ozanlık var
Adamsin......diger sanatci musfettelerinin kazandiklari zehir zikkim olur yiyemeden geberip giderler,adi serefsiz ,hain yaratiklar
BU DEVLETİN BU VATANIN EKMEGİNİ YİYİP SUYUNU İÇİPDE HAİNLİK YAPANLARA LAHNETLER ÜZERLERİNDEN EKSİK OLMASSIN İNSALLAH AMİNNNNNN............................
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