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'dan Mehmetçik'e destek

Sinema sanatçısı , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Afrin'e yönelik " Harekatı"na destek mesajı verdi.

Cüneyt Arkından Mehmetçike destek

Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının " Harekatı"na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçikağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 12:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik,, tevfik,,

kendisini çocukluğumdan beri nerdeyse babam gibi severim ,bu mesajı biraz daha erken verseydi daha çok sevinirdim doğrusu

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 28.01.2018 17:02
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