Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava durumu bilgilerine göre yurdun büyük kesiminde etkisini gösteren soğuklar batı illerinde yarından itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bırakacak.
Meteoroloji uyardı! İşte yurt genelinde beklenen hava durumu
Etiketler: Hava durumu , Doğu Karadeniz , Zonguldak , Samsun , Eskişehir , Erzurum , İstanbul , Trabzon
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