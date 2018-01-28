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Meteoroloji uyardı! İşte yurt genelinde beklenen

Meteoroloji uyardı! İşte yurt genelinde beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni bilgilerine göre yurdun büyük kesiminde etkisini gösteren soğuklar batı illerinde yarından itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bırakacak.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 13:19
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