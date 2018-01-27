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Terör örgütü / yandaşları Berlin'i karıştırdı

'nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan terör örgütü / yandaşlarına polis müdahalede bulundu.

Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı /paçavraları taşıdı ve slogan attı. Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 08:51
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