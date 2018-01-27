Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKKpaçavraları taşıdı ve slogan attı. Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.
Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKKpaçavraları taşıdı ve slogan attı. Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.
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