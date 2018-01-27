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'de ! Trafik durma noktasında

otoyolunun Edirne istikametinde bir kamyonla bir otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen sonrası trafik durma noktasına geldi.

TEMde kaza! Trafik durma noktasında

Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 09:12
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