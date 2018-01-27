TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.