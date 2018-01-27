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Kandil baronunun peşinde

Harekâtı ile terör örgütü PKK'nın 'Kandil Baronları' da Afrin'de kapana kısıldı.

Bordo Bereliler Kandil baronunun peşinde
Üst düzey yöneticiler harekât öncesi kaçarken, bölgede PKK/PYD-YPG'nin Afrin Saha Sorumlusu kod adlı terörist bırakıldı. TSK ve MİT, Harekâtı'nın başından itibaren kapsamlı koordinasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynakları, Afrin'de çemberin daralmasıyla Derviş Afrinli'nin de etkisiz hale getirilebileceğine dikkat çekiyor. Örgüt, bir buçuk yıldır hız verdiği Afrin'deki silahlanma ve örgütlenmeyi de Kandil'in talimatlarına göre yaptı. Afrin saha sorumlusu Derviş Afrinli, talimatları doğrudan örgütün Suriye Genel Sorumlusu olan ve olarak bilinen Nurettin Halef El Muhammed'den alıyor. Derviş Afrinli ile birlikte Afrin Saha yapılanmasında 2 YPG, 1 YPJ, 1 Tev- Dem ve bir de parti tecrübesi olan örgüt yöneticileri bulunuyor.

TALİMATLAR KANDİL'DEN
Örgütün Afrin saha yapılanması siyasi olarak Tev-Dem adıyla gerçekleşirken, askeri yapılanmasında da YPG/YPJ komitesi yer alıyor. Sofi Nurettin de, terörist başı Murat Karayılan ile KCK Yürütme Konseyi Üyesi 'tan talimat alıyor.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 08:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle Allah onları korusun büyük kolaylıklar versin gönülleri ferah zaferleri devamlı olsun İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 27.01.2018 09:30
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