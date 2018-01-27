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üşümesin diye kilometrelerce sırtında taşıdı

Hatay'da isimli dar gelirli bir vatandaş kırdığı odunları üşümesin diye kilometrelerce sırtında taşıyarak askerlerimize ulaştırdı.

Mehmetçik üşümesin diye kilometrelerce sırtında taşıdı

dar gelirli bir vatandaş. Kırdığı odunları koyduğu çuvalı sabah ayazında sırtlamış. Hatay'da, Suriye sınırında, Afrin'e gitmek için bekleyen 'e götürüyor. "Yakın bunları, ısının. Ananız babanız sizi bu millete emanet etti" diyor ve ekliyor "Biz oldukça sizin, siz oldukça da bizim sırtımız yere gelmez."

7 GÜNDE 343 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Taarruza ara verildi Suriye Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı' harekatında 7 gün geride kaldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu () güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Şu ana kadar 343 terörist etkisiz hale getirildi.

3 asker şehit olurken ÖSO güçleri de 11 kayıp verdi. En yoğun çatışmaların yaşandığı Azez-Afrin arasındaki Burseya Dağı'nda taarruza ise yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle ara verildi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 09:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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turan turan

İnsan evladı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2018 12:09
AĞASI AĞASI

Hey Maaşallah bende aldığı emekli maaşının tamamını Mehmetçilk Vakfına bağışlayan bir vatandaşımızı gördüm bu hafta içinde Allahım bu millete yardım et

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2018 10:50
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