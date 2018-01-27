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Talihli loto

3 aydır devreden ’da , ’a çıktı. 42 milyon liranın sahibi olan talihli kimliğini sakladı. Şanslı kuponun oynandığı bayi ise vatandaşların akınına uğradı. Erzincanlıları ‘Milyoner kim’ merakı sardı

Talihli loto
Türkiye, 11 haftadır devreden Süper Loto'ya kilitlendi. Çekiliş, Perşembe akşamı gerçekleşti. 12'nci haftada 42 milyon 532 bin liralık , "5-12-15-17-20-40" numaralarını bilen bir kişiyi zengin etti. Büyük ikramiye, Erzincan'da yaşayan bir vatandaşa gitti. Talihli henüz ortaya çıkmazken, "Milyoner kim?" sorusunun cevabını merak etti. Şanslı numaraları bilerek bir gecede milyoner olan talihlinin kuponunu Hüseyin Uluşan'ın loto bayisinde oynadığı öğrenildi. Talihliyi merak eden Erzincanlılar, söz konusu loto bayisine akın etti. 20 yıldır şans oyunları bayiliği yapan Uluşan, "Talihlinin kim olduğunu bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisini de çay içmeye davet ediyorum. Umarım ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Talihli makinadan mı yoksa kendisi mi oynadı şu anda belli değil" dedi. Aynı bayiye kupon yatıranlardan Alparslan Aksu, "Büyük ikramiye umarım tanıdığım birine çıkmıştır. oynayan herkes birbirine şüphe ile bakıyor" derken, Eren Bayrak da Erzincan halkının milyoneri merak ettiğini söyledi.

NELER ALINIR?

9 TANE LÜKS YAT


84 TANE SPOR OTOMOBİL


420 BİN KİLO PASTIRMA


42 LÜKS DAİRE


​7 BİN TANE İPHONE X


42 BİN TAM 78 BİN 947 YARIM 157 BİN 894 ÇEYREK ALTIN


Faruk CANBABA
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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