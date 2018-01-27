Talihli loto

3 aydır devreden Süper Loto’da rekor ikramiye, Erzincan’a çıktı. 42 milyon liranın sahibi olan talihli kimliğini sakladı. Şanslı kuponun oynandığı bayi ise vatandaşların akınına uğradı. Erzincanlıları ‘Milyoner kim’ merakı sardı
Türkiye, 11 haftadır devreden Süper Loto'ya kilitlendi. Çekiliş, Perşembe akşamı gerçekleşti. 12'nci haftada 42 milyon 532 bin liralık rekor ikramiye, "5-12-15-17-20-40" numaralarını bilen bir kişiyi zengin etti. Büyük ikramiye, Erzincan'da yaşayan bir vatandaşa gitti. Talihli henüz ortaya çıkmazken, Erzincan"Milyoner kim?" sorusunun cevabını merak etti. Şanslı numaraları bilerek bir gecede milyoner olan talihlinin kuponunu HüseyinUluşan'ın loto bayisinde oynadığı öğrenildi. Talihliyi merak eden Erzincanlılar, söz konusu loto bayisine akın etti. 20 yıldır şans oyunları bayiliği yapan Uluşan, "Talihlinin kim olduğunu bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisini de çay içmeye davet ediyorum. Umarım ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Talihli makinadan mı yoksa kendisi mi oynadı şu anda belli değil" dedi. Aynı bayiye kupon yatıranlardan Alparslan Aksu, "Büyük ikramiye umarım tanıdığım birine çıkmıştır. Süper Loto oynayan herkes birbirine şüphe ile bakıyor" derken, Eren Bayrak da Erzincan halkının milyoneri merak ettiğini söyledi.
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