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'e bir roket daha atıldı! Yaralılar var

Terör örgütü /'nın kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyinden atılan roket mermisi yine 'e düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kilise bir roket daha atıldı! Yaralılar var

Terör örgütü / mensuplarınca kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 16:28
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