Erdoğan'dan gençlere Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları Kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşması kongreyi izleyenlerin tezahüratları ile sık sık kesilirken; gençlerin "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratlarına Erdoğan yanıt verdi.
İşte Erdoğan'ın gençlere yanıtı
"KOMUTANA SORDUM NE DURUMDASINIZ DİYE..."
Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum ne durumdasınız, ihtiyaç var mı? diye; "Şimdilik henüz yok" dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz. Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarını çok ötesinde sorumluluklar üstlenmiş bir ülkedir.
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REİS hep birlikte ileri biz TÜRK MİLLETİYİZ
sayın cumhur başkanım helal olsun sana biz vatandaşlar sonuna kadar yanındayız
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