 ;
Yol Durumu
  1. PKK/PYD’yi FETÖ ihaneti büyüttü
  2. Kürtler YPG’yle savaşıyor

Erdoğan'dan gençlere Afrin yanıtı

Gençlik Kolları Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; gençlerin "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratlarına yanıt verdi.

Erdoğandan gençlere Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , 'de AK Parti Gençlik Kolları Kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşması kongreyi izleyenlerin tezahüratları ile sık sık kesilirken; gençlerin "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratlarına Erdoğan yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın gençlere yanıtı

"KOMUTANA SORDUM NE DURUMDASINIZ DİYE..."
Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum ne durumdasınız, ihtiyaç var mı? diye; "Şimdilik henüz yok" dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz. Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarını çok ötesinde sorumluluklar üstlenmiş bir ülkedir.
Etiketler: , ,
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 16:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

REİS hep birlikte ileri biz TÜRK MİLLETİYİZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 18:44
g&#252;rcan gürcan

sayın cumhur başkanım helal olsun sana biz vatandaşlar sonuna kadar yanındayız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 17:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar