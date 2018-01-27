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'ta gerilimli dakikalar

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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 17:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Akıllı olun yoksa REİS aklınızı başınızdan alır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2018 18:43
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