Türkiye ile Yunanistan'ı 1996'da savaşın eşiğine getiren Ege'deki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerini karşısında görünce bölgeden uzaklaştı.
Türkiye ile Yunanistan'ı 1996'da savaşın eşiğine getiren Ege'deki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerini karşısında görünce bölgeden uzaklaştı.
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