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Kılıç’ın oğlu ’çu çıktı

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi eski başkanı ’ın oğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kılıç’ın oğlu ByLock’çu çıktı
FETÖ soruşturması kapsamında Anayasa Mahkemesi eski Başkanı 'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Başsavcılığı, geçen Mayıs ayında kullandığı tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski çalışanları hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerden birinin iki telefonunda da ByLock programının yüklü olduğu saptandı.

YURT DIŞINA KAÇTI...
Şüpheli belediye çalışanı, telefonlardan birinin işadamı Fatih Samed Kılıç tarafından kullanıldığını anlattı. Savcılık bunun üzerine Kılıç'ı ifadeye çağırdı. Ancak aradan geçen sürede yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç, ifade vermeye gelmedi. Bunun üzerine Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.


Yüksel TEMEL
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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