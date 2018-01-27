Kılıç’ın oğlu ByLock’çu çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Başsavcılığı, geçen Mayıs ayında ByLock kullandığı tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski çalışanları hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerdenbirinin iki telefonunda da ByLockprogramının yüklü olduğu saptandı.
YURT DIŞINA KAÇTI...
Şüpheli belediye çalışanı, telefonlardan birinin işadamı Fatih Samed Kılıç tarafından kullanıldığını anlattı. Savcılık bunun üzerine Kılıç'ı ifadeye çağırdı. Ancak aradan geçen sürede yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç, ifade vermeye gelmedi. Bunun üzerine Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.
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