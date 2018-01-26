 ;
Yol Durumu
  1. Sağlık Bakanlığı'ndan TTB'ye kınama
  2. Duygusal bağış!

'cü astsubay evinde yetiştirmiş

Erzincan merkezli 15 ilde, örgütün kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 19 muvazzaf asker arasındaki bir astsubayın, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. bağımlısı zanlının evinde, şeffaf kaplara dikilen 25 kök Hint keneviri bulundu

FETÖcü astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

Erzincan merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda yakalanan 19 muvazzaf asker arasında yer alan bir astsubayın evinde yetiştirdiği ortaya çıktı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra 14 ayrı şehirde yakalanan 19 muvazzaf askerin polisteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri devam eden ve aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan zanlılardan astsubay Y.B'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.

Halen görev yaptığı 'da gözaltına alınan ve daha önce Erzincan'da görevli olduğu belirtilen astsubay Y.B'nin evindeki aramada, bir odadaki dolapların arasında uyuşturucu yetiştirmek için özel bölüm oluşturduğu anlaşıldı.

Zanlının, odadaki bu bölümde yer alan şeffaf kaplara diktiği 25 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan bu bitkinin ev ortamında yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

FETÖ/PDY soruşturmasında sorgusu süren ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Y.B. hakkında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yasal işlem başlattığı belirtildi.
Etiketler: , , , ,
  • 26 Ocak 2018, Cuma 22:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
g&#252;rcan gürcan

bu fetocu şerefsiz fetocularda her yol var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 22:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar