Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

DESTEK VERMEYEN STK'LAR
Akabinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o STK'ların arasında Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı.
DOKTORLARA DESTEK MİMAR VE MÜHENDİSLERDEN GELDİ
Türk Tabipler Birliği, gelen tepkilerin ardından bugün bir açıklama yaparak kararlarının arksında durduklarını açıkladılar. Doktorların, bu açıklamasını Twitter'da retweet eden hesaplardan biri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği oldu. TMMOB, paylaştığı tweete #TTBninYanındayım yazarak bir açıklama yaptı ve açıklamanın kapağında "Türk Tabipler Birliği" yalnız değildir ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
kanı bozuk .bu kadar basit. devletten uzaklaştırılsınlar ve vatandaşlıktan çıkarılsınlar bence
bunlar hep chp nin arka bahçesi
Hainler daima yalnızdır yalnız da ölürler
Yasa çıkarılarak bu gibi meslek odaları ve meslek birliklerinin yönetimine getirilecek kişileri geniş bir kitle seçmelidir mesela Türkiye'mizde yapılan genel seçimlerle birlikte bunları da milletimiz seçebilir.
biz de ordumuzun yanındayız.. gerekirse biz de savaşırız.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.