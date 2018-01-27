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Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

Geçtiğimiz günlerde STK'ların Zeytin Dalı Harekatı'na destek bildirisine katılmayan Türk Tabipler Birliği ve ve Mimar Odaları Birliği şimdi de birbirini destekliyor.

Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrine karşı birleşti
, 20 Ocak Cumartesi 17.00'de Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve 'nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bir operasyona başlamıştı.

DESTEK VERMEYEN STK'LAR
Akabinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o STK'ların arasında Türk Tabipler Birliği ve ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı.


DOKTORLARA DESTEK MİMAR VE MÜHENDİSLERDEN GELDİ
Türk Tabipler Birliği, gelen tepkilerin ardından bugün bir açıklama yaparak kararlarının arksında durduklarını açıkladılar. Doktorların, bu açıklamasını Twitter'da retweet eden hesaplardan biri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği oldu. TMMOB, paylaştığı tweete #TTBninYanındayım yazarak bir açıklama yaptı ve açıklamanın kapağında "Türk Tabipler Birliği" yalnız değildir ifadelerine yer verdi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 01:32
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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ozan ozan

kanı bozuk .bu kadar basit. devletten uzaklaştırılsınlar ve vatandaşlıktan çıkarılsınlar bence

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 15:10
ihsan ihsan

bunlar hep chp nin arka bahçesi

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 11:17
turk turk

Hainler daima yalnızdır yalnız da ölürler

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 10:20
Mahmut Mahmut

Yasa çıkarılarak bu gibi meslek odaları ve meslek birliklerinin yönetimine getirilecek kişileri geniş bir kitle seçmelidir mesela Türkiye'mizde yapılan genel seçimlerle birlikte bunları da milletimiz seçebilir.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 09:54
mehmet mehmet

biz de ordumuzun yanındayız.. gerekirse biz de savaşırız.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 02:59
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