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'de koltuk savaşı! Koç ile Mosturoğlu birbirine girdi

Fenerbahçede koltuk savaşı! Koç ile Mosturoğlu birbirine girdi

'nun "Ali (Koç) bey, rica ediyorum; sponsorlu hesaplar, paralı twitter hesapları bunları kapattırın. Bunları sizin adınıza kim yapıyorsa size iyilik yapmıyor. Anamıza avradımıza küfrediyorlar… Ayrıca aynı noktadayım dediniz. Habertürk'te programa katıldığınızda 'Gözümün üstünde kaşım var, şahsi sevdam aileme zarar verecek' derken ne düşünüyordunuz? Şahsi davam benim aileme zarar verdi Ali Bey, ama ben hala devam ettim, düşmedim. Hep buradaydım." sözüne cevap veren , keskin bir ifadeyle şöyle konuştu:
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 14:54
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