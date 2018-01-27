Şekip Mosturoğlu'nun "Ali (Koç) bey, rica ediyorum; sponsorlu hesaplar, paralı twitter hesapları bunları kapattırın. Bunları sizin adınıza kim yapıyorsa size iyilik yapmıyor. Anamıza avradımıza küfrediyorlar… Ayrıca aynı noktadayım dediniz. Habertürk'te programa katıldığınızda 'Gözümün üstünde kaşım var, şahsi sevdam aileme zarar verecek' derken ne düşünüyordunuz? Şahsi davam benim aileme zarar verdi Ali Bey, ama ben hala devam ettim, düşmedim. Hep buradaydım." sözüne cevap veren Ali Koç, keskin bir ifadeyle şöyle konuştu:
Fenerbahçe'de koltuk savaşı! Koç ile Mosturoğlu birbirine girdi
Etiketler: Şekip Mosturoğlu , Ali Koç , Fenerbahçe
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