Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, "Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. 20 şehidimiz var. ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. İdlib'e yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. PYD, FETÖ, DEAŞ, PKK bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"15 TEMMUZ'DA SİLAH ZORUYLA DENEDİLER"

2019 Türkiye için çok önemli 2023'ün işaretidir. Daha önce farklı yol ve yöntemler deneyip başaramadıklarını 15 Temmuz'da silah zoruyla başarmaya çalıştılar.



"MİLLET 15 TEMMUZ GİBİ AFRİN'E YÜRÜYOR"

Millet 15 Temmuz gibi de Afrin'e yürüyor. Gitim gördüm. Askerlerimizi generallimizi gördüm. Allah'a hamlettim. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. 20 şehidimiz var. ÖSE ve Mehmetçik olmak üzere. İdlip'e de yürüyeceğiz Allah'ın izniyle..

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. Terör örgütleri PKK,PYD, FETÖ ve DEAŞ bedelini ödeyecekler.



CUMHURBAŞKANI'NDAN GENÇLERE DAVET

Gençler bakınız Türkiye'de partimizin kuruluşundan önce seçilme yaşı 30'du. 30'u 18'e biz indirdik. Niye? Seçme yaşı 18'de seçilme neden olmasın. Bir çağı kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet değil mi? Bizde onun torunları olarak bu adımı attık.



Tüm gençlerimizi AK Parti'de siyaset yapmaya davet ediyorum. seçme ve seçilme yaşını yasal hale getiren hangi parti oldu.? Biz olduk.





"KOMUTANA SORDUM NE DURUMDASINIZ DİYE..."

Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum ne durumdasınız, ihtiyaç var mı? diye; "Şimdilik henüz yok" dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz. Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarını çok ötesinde sorumluluklar üstlenmiş bir ülkedir.



BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Olduğu anda beraber gideceğiz. Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarını çok ötesinde sorumluluklar üstlenmiş bir ülkedir.

Suriye sınırımız boyunca yaşanan tacizler, vatandaşın can ve mal güvenliğine yönelen tehditler karşısında daha sabretme durumumuz kalmamıştır.



Çünkü bıçak kemiğe dayanmıştır. 12 bin kilometre uzaklıktan buraya gelenlere ne demeli? Terör örgütü PKK iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyor? Biz kendi ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz? Bizim için bu coğrafyanın Karadeniz'den Akdeniz'den, İç Anadolu'dan, diğer bölgelerimizden farkı yoktur.



Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle..