Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de halka seslendi. 12 Adalar konusunda CHP ve Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan; "Tarihi belgeleri hazırlatıyorum. Kim neyi nasıl vermiş herkes görecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.

Siz dualarınızla yanımızdasınız. Bizde şunu söylüyoruz askerimize, ''Sizler dualarımızdasınız''. Evelallah Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröristlere kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz tek bir şeye inandık. Korkma Allah bizimle beraberdir.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye keser. Adaları siz verdiniz siz.

İşte bir tane cambaz var ahlaken de maalesef adeta sıfırlanmış. Kalkıyor ÖSO'ya terör örgütü diyor. Peki siz kimle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz.