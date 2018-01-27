Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

DEV-GENÇ'in eski elebaşısı, 45 yıl önce Kızıldere'de bir samanlıkta saklanarak idamdan kurtulan ve o günden beri lakabı "samanlık solcusu" kalan Kürkçü, devletin bütünlüğüne yönelik suçları nedeniyle HDP'liler yargı önüne çıkarılırken bu kez Fransa'ya kaçmıştı.
KAÇTIĞI AVRUPA'DA DA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
Avrupa'da Türkiye'ye karşı bölücü ve saldırgan politialarını sürdüren Kürkçü, Suriye'nin Afrin kentinde terör odaklarına yönelik TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne adeta şikayet etti.
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bu dalton kim?memleket daltonlarla dolu
bunumeclise koman
Kurkcuyu samanlikta bastilar!Kurk fistanini dama astilar!
Arkadaşlarını yoldaşlarını satan samanlık faresi bu alçağın yaptıklarını neden yadırgıyorsunuz ki..Dün dostlarına yaptığı ihaneti elbet bugün yurttaşlarınada yapar ve yapıyorda zaten.Bu namussuz yaptığı açlık grevinde bir kuzuyu mideye indirmiş bir utanmaz.Daha bundan ne bekliyordunuz..
Bu pkk'lı terörist tutuklanmalı ve vekilliği derhal düşürülmelidir.! resmen hainlik yapıyor açık ve net olarak ! bu şerefsizin MECLİSTE ne işi var ?
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