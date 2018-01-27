 ;
Yol Durumu
  1. İhanette son nokta! ABD'den PKK'ya istihbarat desteği
  2. Meteoroloji uyardı! İşte yurt genelinde beklenen hava durumu

Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan 'li Kürkçü, AKPM'de Birleşik Sol Grup adına yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu.

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiyeyi ABye şikayet etti

DEV-GENÇ'in eski elebaşısı, 45 yıl önce Kızıldere'de bir samanlıkta saklanarak idamdan kurtulan ve o günden beri lakabı "samanlık solcusu" kalan Kürkçü, devletin bütünlüğüne yönelik suçları nedeniyle 'liler yargı önüne çıkarılırken bu kez Fransa'ya kaçmıştı.

KAÇTIĞI AVRUPA'DA DA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
Avrupa'da Türkiye'ye karşı bölücü ve saldırgan politialarını sürdüren Kürkçü, Suriye'nin Afrin kentinde terör odaklarına yönelik TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne adeta şikayet etti.

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
Etiketler: ,
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 01:23
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
polatb polatb

bu dalton kim?memleket daltonlarla dolu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 13:15
mustafa mustafa

bunumeclise koman

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 13:10
Abdi Abdi

Kurkcuyu samanlikta bastilar!Kurk fistanini dama astilar!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 11:21
Deniz Deniz

Arkadaşlarını yoldaşlarını satan samanlık faresi bu alçağın yaptıklarını neden yadırgıyorsunuz ki..Dün dostlarına yaptığı ihaneti elbet bugün yurttaşlarınada yapar ve yapıyorda zaten.Bu namussuz yaptığı açlık grevinde bir kuzuyu mideye indirmiş bir utanmaz.Daha bundan ne bekliyordunuz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 11:20
ihpus ihpus

Bu pkk'lı terörist tutuklanmalı ve vekilliği derhal düşürülmelidir.! resmen hainlik yapıyor açık ve net olarak ! bu şerefsizin MECLİSTE ne işi var ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 10:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar