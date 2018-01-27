Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

DEV-GENÇ'in eski elebaşısı, 45 yıl önce Kızıldere'de bir samanlıkta saklanarak idamdan kurtulan ve o günden beri lakabı "samanlık solcusu" kalan Kürkçü, devletin bütünlüğüne yönelik suçları nedeniyle HDP'liler yargı önüne çıkarılırken bu kez Fransa'ya kaçmıştı.

KAÇTIĞI AVRUPA'DA DA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Avrupa'da Türkiye'ye karşı bölücü ve saldırgan politialarını sürdüren Kürkçü, Suriye'nin Afrin kentinde terör odaklarına yönelik TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne adeta şikayet etti.