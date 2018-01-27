Tam 10 gün önce CIA'nın internet sitesinde yer alan "World Factbook" sayfasında, "Terörizm" başlıklı yeni bir bölüm eklendi. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmak için PKK/PYD'li militanları silahlandıran ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD'lileri de resmen "terörist" ilan etti.

İran sayfasında; Dış merkezli terörist grup olarak nitelendirilen "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)"in amacının, İran'ın kuzey batısını da kapsayan "Kürdistan"ı kurmak olduğu belirtildi Irak sayfasında; "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)"in ülke merkezli olduğu kaydedilip, amacının "Kürdistan"ı kurmak olduğu, bunun Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi ve İran'ın kuzey batısını kapsadığı vurgulandı. Ayrıca "PKK'nın merkezinin Kuzey Irak'taki Kandil Dağı olduğu, Süleymaniye, Erbil, Irak-İran sınırının yanısıra Sincar, Ninova, Kerkük, Tuzhurmatu'da nüfuzunu arttırdığı, Iraklı Kürt gençlerin işe alınmasında büyük rol oynadığı" anlatıldı.

Türkiye sayfasında ise ülke merkezli terörist grup olarak sadece DHKP-C gösterilirken, önce DEAŞ, sonra "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)"adıyla PKK, dış merkezli terörist grup olarak sayıldı. PKK'nın amacı için de, "Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'su dahil Kürdistan'ı kurmak" denildi.

Bu listeye göre "İllegal terör örgütü" gruplar arasında artık PYD de yer alıyor. Dış merkezli terörist grup olarak ise tam 10 örgütün adı veriliyor; "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)" 6'ıncı sırada. PKK'nın amacının, Suriye'nin kuzeyini kapsayan "Kürdistan"ı kurmak olduğu belirtilip, şöyle deniliyor:

"Faaliyet alanı; Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu, Rojava ve Suriye Kürdistanı olarak bilinen bölgede IŞİD'e karşı operasyonlar... PYD'yi yöneten Salih Müslim PKK'nın Suriye kanadının lideri... Suriye'nin içindeki savaşçıların çoğunluğu; Suriye Kürtleriyle birlikte İran, Türkiye ve Irak'taki Kürtler..."

CIA resmen PYD'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu açıkça tescil etti. ABD gizli servisi skandal biçimde de PKK'lı teröristler için "Savaşçılar" ifadesini kullandı. CIA raporunda terör örgütü PYD'nin başı Salih Müslim adı da "terör örgütü başı" olarak kayda geçti.

ABD bu CIA raporuyla bir terör destekçisi ülke olduğunu resmen itiraf etmiş oldu.