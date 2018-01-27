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Bu kadar olmaz... Akrobasi uçağıyla yalanı

Terör örgütü /, 'nın 'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandasında, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 fotoğraf daha kullandı. Sosyal medyadaki karalama kampanyasında, Malezya'da düşen akrobasi uçağı ve Libya'da yanan tank, TSK'ya aitmiş gibi servis edildi.

Terör örgütü /, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (), 'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 14:03
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