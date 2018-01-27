Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.
Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.
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