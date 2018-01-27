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nda patlama!

Bor İlçesindeki bir nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Havai fişek fabrikasında patlama!

'nin Bor ilçesinde nda meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.


Bir işçi olay yerinde diğeri de kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 19:11
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