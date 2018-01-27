Havai fişek fabrikasında patlama!

Niğde'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti.
Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bir işçi olay yerinde diğeri de kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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