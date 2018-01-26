Sağlıkçılardan TTB’ye sert tepki

"Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayanlar vatan millet devlet ve bayrak sevgisi nedir bilmeyenlerdir" diyen Başkan Yıldırım, "Ülke sınırında konuşlanan teröristlere tepki gösterip Mehmetçiklerimizin yanında olması gerekirken, neye ve kime hizmet ettiğin belli olmayan Türk Tabipler Birliğini kınıyoruz. Daha düne kadar Cizre'de hastaneler bombalanırken ses çıkarmayacak Diyarbakır'da Şehit Dr. Abdullah Biroğul teröristlerce katledilecek ve samimiyetsiz açıklamalar yapıp sonra da insani dramdan bahsedeceksin. Kimse kusura bakmasın. Ülke sınırları tehlikeye girecek 'Savaşa hayır, barış hemen' diyeceksiniz. Neyin barışından bahsediyorsunuz? Karşıdaki terörist. Devlet değil. Sizin söyleminizle mi terörist ile barış yapılacak" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINI BOZMASINLAR"

Türk Tabipler Birliğini haddini bilmeye ve yersiz gereksiz açıklamalardan uzak durmaya davet ettiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' sözü vatan sevgisi olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ruhuna işlemiştir. İşleri hekimin haklarıyla ilgilenmekse işlerini yapsınlar. Yapamayıp kendi deyimleriyle ülkemizde yaşayan vatan, millet ve bayrak sevgisinin, var olduğu milyonlarca vatandaşımızın da sağlığını bozmasınlar."



EKREM ÖZDEMİR: "SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de milli konularda, milletimizin ve temsil ettiği hekimlerin yanında duruş sergileyemeyen Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamayla terörle mücadeleyi savaş olarak nitelendirdiğini belirterek, "Sağlık-Sen olarak söz konusu açıklamayı şiddetle ve lanetle kınıyor; terör ve terör örgütlerini destekleyici bu açıklamadan dolayı Cumhuriyet Savcılarımızı göreve çağırıyoruz" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AĞZIYLA KONUŞURAK..."

Özdemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizin; sınır güvenliğimizin yanı sıra vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak için sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele, bu örgütler ve destekçileri tarafından savaş olarak gösterilmeye çalışılarak kara propaganda yürütülmektedir. Terör örgütlerinin ağzıyla konuşarak adeta onun sözcüsü gibi davranan ve konuşanlar kervanına TTB'nin katılmasını çok da yadırgadığımızı söyleyemeyiz. Ancak, tabipler adına yaptıkları açıklamanın, tabipler yerine kendi ideolojik görüşlerini yansıttığı ortadadır. Ülkemizin hekimleri ve bütün sağlık çalışanları her zaman ülkesinin, milletinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Terör ve terör örgütleriyle mücadele, ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyen, son olarak 15 Temmuz'da başarısız olan emperyalist güçlere karşı verilmekte olan bir mücadeledir. Biz biliyoruz ki, gerek Fırat Kalkanı Operasyonunda, gerekse şu anda yürütülmekte olan Zeytin Dalı Operasyonunda mücadele ettiğimiz örgütler bu küresel güçlerin maşası ve temsilcisidir. TTB ve benzeri açıklamalarda bulunarak bilerek veya bilmeyerek terör destekçisi olan kurumlara tavsiyemiz; terör, terör örgütleri ve bunların arkasındaki güçlere karşı, milletimizin, devletimizin yanında olmalarıdır. Şimdiye kadar millete muhalif olmayı marifet saymış bu güruhun bunu başarabileceğine inanamasak da denemelerini tavsiye ediyoruz."