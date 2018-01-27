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ile kritik görüşme! 'nin istediği oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, 'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

ABD ile kritik görüşme! Türkiyenin istediği oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, 'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

YPG'YE SİLAH YOK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, /'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapılmıştı. ABD'nin Suriye'de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde liderler arası temas gerçekleşmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde terör örgütü PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkat çekmişti.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 10:57
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