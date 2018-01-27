 ;
Yol Durumu
  1. Kürtler YPG’yle savaşıyor
  2. Asker ağabeyler üşümesin

Mevzi kazan teröristler havaya uçuruldu

'nın Ceylanpınar ilçesi ile 'nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan /'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Mevzi kazan teröristler havaya uçuruldu

'nın Ceylanpınar ilçesi ile 'nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan /'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.


Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı. Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.
Etiketler: , , ,
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 13:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

ASLANLARIM ELİNİZE KOLUNUZA SAĞLIK

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2018 18:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar