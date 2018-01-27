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kutlaması

Boşanma kutlaması
Tekirdağ'da yaşayan Ümmü Çakır (42), 3 yıl önce 22 yıllık eşi İ.Ö.'nün kendisini aldattığını öğrendi. 3 çocuk annesi, davası açıp annesinin yanına yerleşti. Dava ise 3 yıl sonra bitti. Eşinden ayrılmayı başaran Çakır, çok sevindi. "Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum" yazısını astığı otomobille sokaklarda gezdi. Daha sonra lokma dağıtan ve evinde boşanma kutlaması yapan Çakır, "3 yıldır boşanmayı bekliyordum. Şimdi çok mutluyum" dedi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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