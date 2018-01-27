Boşanma kutlaması

Tekirdağ'da yaşayan Ümmü Çakır(42), 3 yıl önce 22 yıllık eşi İ.Ö.'nün kendisinialdattığını öğrendi. 3 çocuk annesi,boşanma davası açıp annesinin yanınayerleşti. Dava ise 3 yıl sonra bitti. Eşindenayrılmayı başaran Çakır, çok sevindi."Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum"yazısını astığı otomobille sokaklardagezdi. Daha sonra lokma dağıtan ve evindeboşanma kutlaması yapan Çakır, "3 yıldırboşanmayı bekliyordum. Şimdi çokmutluyum" dedi.
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