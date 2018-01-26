TSK: 343 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.