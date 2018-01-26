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  1. Afrin'e takviye güç göndermek isteyen PYD'ye büyük şok
  2. Trump yönetimine çarpıcı Türkiye çağrısı

Afrin'deki tüneller böyle görüntülendi! İşte son durum...

Terör örgütü /-YPG’nin, ’nin başlattığı harekâttan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise EYP, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği belirlendi. Terör örgütünün tünelleri, mevzileri ele geçiriliyor. ise dün akşam yapılan açıklamada harekatta şu ana kadar en az 306 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Afrindeki tüneller böyle görüntülendi! İşte son durum...

Terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde patlayıcıları temizliyor. Afrin'de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü mensuplarının TSK'nın ilerleyişi karşısında geri çekilerek sivillerin arasına karıştığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi. Terör örgütü 'nın daha önce Doğu ve Güneydoğu'da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.

TÜNELLER ELE GEÇİRİLİYOR

Burseya Dağı'nda ele geçirilen bir tünel böyle görüntülendi.

Terör örgütü PKK/-YPG'nin Afrin'de betonerme tünelleri ve onunla bağlantılı kaçış hendekleri ele geçirildi. Düzenli bir ordunun yapabileceği nitelikte olduğu görülen tüneller, topraktan değil inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarmeden oluşuyor. Havadan yapılan bombalamalara karşı yapıldığı düşünülen betonerme tünellerin içinde, tüfekle ateş edebilmek için duvarda mazgallar da bulunuyor. Tünellerle bağlantılı olarak da kepçeyle açılmış olduğu düşünülen, 2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde hendekler de mevcut. Bu hendeklerin aldığı pozisyonun ise karşıdan yapılacak saldırılara karşı kurgulandığına dikkat çekiliyor.

Teröristlere ait başka bir mevzinin de görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.

PYD ESAD'A SIĞINDI
PYD-YPG hükümetine çağrı yaparak 'Bölgeyi koruyun ve sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu. İngiliz Reuters ajansının haberine göre PYD uzantısı Afrin Özyönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada Suriye devletine Afrin'e yönelik egeminlik yükümlülüklerini yerine getirme ve Afrin'e sınırının korunması için bölgeye asker yerleştirme çağrısı yapıldı. Şam rejimine yakınlığıyla bilinen Al Masdar sitesinin haberinde ise açıklamayla PYD'nin son altı yıldır Afrin'i koruduğunu ve Suriye ordusu devreye girdiğinde de korumayı sürdüreceğini vurguladığına dikkat çekildi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 09:23
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