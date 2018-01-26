Trump yönetimine çarpıcı Türkiye çağrısı

Türk-Amerikan Koalisyonu Başkanı G. Lincoln McCurdy imzalı "Türk askerleri neden Afrin'de?" başlıklı yazıda, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunun amacının PKK terör bağlantılı PYD olduğuna dikkat çekildi. ABD yönetiminin PYD terör örgütüyle ilişkisinin de eleştirildiği yazıda, Türkiye'nin aylarca ABD'yi DEAŞ gibi bir terör örgütüyle mücadele için PYD terör örgütünü kullanmasının yanlışlığı konusunda uyardığı, buna karşılık ABD yönetiminin karışık mesajlar vererek, NATO müttefikinin güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirmede başarısız olduğu vurgulandı.

McCurdy imzalı yazıda, "Türkiye, Obama yönetiminden bu yana ABD'ye PKK 'nın kolu YPG ile devam eden işbirliğinden ötürü şiddetle karşı çıktı. YPG, Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) bileşeni olan Suriye Halk Demokrat Partisi (PYD) silahlı kanadı. PKK, ABD tarafından böyle bir silahlı terör örgütü olarak listeleniyor. ABD'de yaygın olarak rapor edilmese de, onlarca Türk sivili DEAŞ ve YPG tarafından sınır ötesi saldırılar sırasında öldürüldü. Dolayısıyla Türkiye haklı olarak PKK'nın Suriye milis kuvvetlerinin ABD tarafından silahlandırılmasını ulusal bir güvenlik tehdidi olarak algılıyor. Trump yönetimi halen YPG'yi DEAŞ'a karşı etkili bir savaş gücü olarak görürken, Türkiye'nin yıllardır süren PKK'ya karşı terörle mücadelesini kabul etmediği açık. ABD, YPG'ye verilen teçhizatın PKK'lı teröristlerin eline geçemeyeceğine dair hiçbir garanti vermedi." denildi.

ABD yönetimine de bir çağrı yapılan yazıda, "ABD- Türkiye ilişkisinde kalıcı bir kırılma bu iki taraf için bir kayıp, DEAŞ ve Amerika'nın diğer düşmanları için büyük kazanç olacaktır. ABD'yi YPG-PKK'yi silahlandırma kararını gözden geçirmeye ve Türkiye ile stratejik ortaklığına yeniden karar vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.