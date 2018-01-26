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Yol Durumu
  1. Afrin'de büyük yalan! Bu kez fena yakalandılar

Obüsler / hedeflerini vuruyor

, 'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü / hedeflerine yönelik top atışı yapılıyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü / hedeflerini ateş altına aldı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 13:03
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