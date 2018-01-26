Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.
Obüsler PYD/PKK hedeflerini vuruyor
TSK, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik top atışı yapılıyor.
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