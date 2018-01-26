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Terörist olmayı kabul etmedi 'ye sığındı

'deki ve bölgeye baskı uygulayan /'lı teröristlerin sivil halkı zorla silah altına almasını kabul etmeyerek 'ye sığınan Suriyeli genç M.A, geride bıraktığı ailesinin can güvenliğinden endişe ediyor. Lise son sınıf öğrencisi M.A, "Örgüte katılım için gençlere baskı kuruluyor. Bunu kabul etmeyenleri hapse atıyor, işkence ediyor. Sivillere karşı ırk ayrımcılığı yapıyorlar. Araplara ayrı gözle bakılıyor. şu an çok zor durumda. Türkiye'nin Afrin'e yaptığı harekattan dolayı sıkışmış durumdalar. Bu nedenle önlerine geleni kendi saflarına almaya çalışıyorlar. Türkiye'den tek isteğim ülkemin PYD/YPG/PKK'dan temizlenip güvenli bir hale gelmesi" dedi.

Terörist olmayı kabul etmedi Türkiyeye sığındı

Ülkesindeki ve bölgeye baskı uygulayan /'lı teröristlerin sivilleri zorla saflarına katmasını kabullenmeyerek bir süre önce 'ye sığınan li genç M.A, geride bıraktığı ailesinin can güvenliğinden endişe duyuyor.

10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Suriye'nin Haseke kentine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki M.A, terör örgütü PYD/PKK'nın kendisini saflarına katma isteğine direnerek ailesini geride bırakıp 10 gün önce Türkiye'ye geldi.

Samsun'daki akrabalarının yanına yerleşen M.A, AA muhabirine, Haseke'nin PYD//PKK kontrolünde olduğunu belirtti.

ÖRGÜTE KATILIM İÇİN GENÇLERE BASKI UYGULUYORLAR
"Örgüte katılım için gençlere baskı kuruluyor. Bunu kabul etmeyenleri hapse atıyor, işkence ediyor. Sivillere karşı ırk ayrımcılığı yapıyorlar. Araplara ayrı gözle bakılıyor." diyen M.A, örgütün sivil halka birçok yönüyle zulmettiğini aktardı.

M.A. ekmek fırınlarını kontrol altında tutan teröristlerin son dönemde fırınlardan çıkan ekmeğin sadece kendi yandaşlarına verilmesini sağladığını, halkın çoğu zaman fırınlardan ekmek alamadan evlerine döndüğünü ifade etti.

"YPG ÇOK ZOR DURUMDA"
Öğretmen olan anne ve babası ile 4 kardeşinin Haseke'de kaldığını ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini vurgulayan M.A, YPG'li teröristlerin halka kötü muamelede bulunduğunu, öğrencileri dahi saflarına katmaya çalıştığını söyledi.

M.A, "YPG şu an çok zor durumda. Türkiye'nin Afrin'e yaptığı harekattan dolayı sıkışmış durumdalar. Bu nedenle önlerine geleni kendi saflarına almaya çalışıyorlar." diye konuştu.

HAYALİ DOKTOR OLMAKTI
Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını, Türk insanının çok yardımsever olduğunu anlatan M.A, şunları kaydetti:

"Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Hayallerim vardı. Hedefim doktor olmaktı. Ama şu an yaşadığım durum nedeniyle bu düşüncelerim silindi. Türkiye'den tek isteğim ülkemin PYD/YPG/PKK'dan temizlenip güvenli bir hale gelmesi."
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 13:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

ülkenize sahip çıkmayın, ailenizi bırakıp fareler gibi kaçın, sizin de o hainlerden ne farkınız var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır3
cevapla 26.01.2018 13:56
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