Ülkesindeki iç savaş ve bölgeye baskı uygulayan PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri zorla saflarına katmasını kabullenmeyerek bir süre önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli genç M.A, geride bıraktığı ailesinin can güvenliğinden endişe duyuyor.

10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Suriye'nin Haseke kentine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki M.A, terör örgütü PYD/PKK'nın kendisini saflarına katma isteğine direnerek ailesini geride bırakıp 10 gün önce Türkiye'ye geldi.

Samsun'daki akrabalarının yanına yerleşen M.A, AA muhabirine, Haseke'nin PYD/YPG/PKK kontrolünde olduğunu belirtti.

ÖRGÜTE KATILIM İÇİN GENÇLERE BASKI UYGULUYORLAR

"Örgüte katılım için gençlere baskı kuruluyor. Bunu kabul etmeyenleri hapse atıyor, işkence ediyor. Sivillere karşı ırk ayrımcılığı yapıyorlar. Araplara ayrı gözle bakılıyor." diyen M.A, örgütün sivil halka birçok yönüyle zulmettiğini aktardı.

M.A. ekmek fırınlarını kontrol altında tutan teröristlerin son dönemde fırınlardan çıkan ekmeğin sadece kendi yandaşlarına verilmesini sağladığını, halkın çoğu zaman fırınlardan ekmek alamadan evlerine döndüğünü ifade etti.

"YPG ÇOK ZOR DURUMDA"

Öğretmen olan anne ve babası ile 4 kardeşinin Haseke'de kaldığını ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini vurgulayan M.A, YPG'li teröristlerin halka kötü muamelede bulunduğunu, öğrencileri dahi saflarına katmaya çalıştığını söyledi.

M.A, "YPG şu an çok zor durumda. Türkiye'nin Afrin'e yaptığı harekattan dolayı sıkışmış durumdalar. Bu nedenle önlerine geleni kendi saflarına almaya çalışıyorlar." diye konuştu.

HAYALİ DOKTOR OLMAKTI

Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını, Türk insanının çok yardımsever olduğunu anlatan M.A, şunları kaydetti:

"Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Hayallerim vardı. Hedefim doktor olmaktı. Ama şu an yaşadığım durum nedeniyle bu düşüncelerim silindi. Türkiye'den tek isteğim ülkemin PYD/YPG/PKK'dan temizlenip güvenli bir hale gelmesi."