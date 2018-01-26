 ;
Yol Durumu
  1. PYD'li teröristler cami bastı Kur'an-ı Kerim yırttı
  2. Erdoğan: ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum

Erdoğan'ın övdüğü isim: Dik duruşundan dolayı teşekkür ederim

, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Harekatı’na destek veren delegasyon başkanı Prof. 'a teşekkür etti.

Erdoğanın övdüğü isim: Dik duruşundan dolayı teşekkür ederim

'ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Prof. , Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) harekâtına destek vermiş, konuşmasını "Yaşasın bir millet, iki devlet" diye paylaşmıştı.

Bugün partisinin Genişletilmiş il Başkanları Toplantısı'nda konuşan , Seyidov'a teşekkür etti. Erdoğan şöyle dedi:

"'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum."
Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Ocak 2018, Cuma 12:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mustafa Mustafa

Allah razı olsun Azerbaycanlı kardeşimizden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.01.2018 17:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar