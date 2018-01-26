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Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı harekatının 7. gününde Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü. May, Erdoğan'a 'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan 'nin, 'la mücadele ve yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, 'deki son gelişmeler ve 'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu harekatı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak İngiltere Başbakanı May'la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun /, dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçladığını vurguladı.

İngiltere Başbakanı May ise Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 17:22
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