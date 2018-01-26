Afrin'den sıcak çatışma! Tanklar böyle vurdu

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

İngiliz The Times gazetesine konuşan ÖSO komutanı, hava şartlarının düzelmesiyle Tel Rıfat çevresinden yeni bir cephe açılacağını söyledi. Muhalifler ise, Rus ordusuna ait güçlerin Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat'tan akşam saatlerinde Halep'e doğru çekildiğini bildiriyor.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonrasında daha önce girilen iki köydeki YPG'liler tamamen temizlendi, bir köy teröristlerden kurtarıldı. Genelkurmay, bu sabah harekâtın ilk altı gününde 343 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



İşte dakika dakika Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde yaşananlar:

17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü İngiltere Başbakanı May, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, May ile telefon görüşmesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine değindi.

TÜRK TANKLARI BÖYLE VURDU

17:20 Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçikler ele geçirdikleri köyleri muhafaza etmek için bölgedeki terör hedeflerini tank atışları ile vuruyor.



Besmele çekerek atışları yapan askerler birbirlerini selamladı. Tanklarla atışlar devam ederken, F16 uçaklar yüksek mevkilerdeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

16:35 Bakan Çavuşoğlu: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bittiği yere kadar gideceğiz ve onları temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz.

REYHANLI'YA ROKET ATILDI

17:00 Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri için Halep'in Azez bölgesine düzenlenen gezi sırasında terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca taciz atışı yapıldı.

15.00 : Hatay'ın Reyhanlı ilçesi' nde kent merkezindeki boş pazar yerine Suriye tarafından atılan roket düştüğü bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

14.45 : Uluslararası haber ajansı Reuters, Azez cephesinden sıcak fotoğrafları dünyaya geçti. Foto muhabiri Ümit Bektaş imzalı karelerin çekildiği nokta, YPG'li teröristlerin mevzilerine çok yakın bir konumda.

13.41: Kilis'te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamazken, bir vatandaş tarafından cuma namazı saatinde ezan okundu.





HEDEFLER BOMBALANDI

13:16 Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis'in sınır hattından duyuldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin'e yönelik top atışları yapıldı.

SINIRA DEV TÜRK BAYRAĞI

12:15 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı sınır mahallelerindeki vatandaşlar da askerlerin moralini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi halkı, dev Türk bayrağını Suriye sınırına dikti. İş makinesi ve Mazmanlı Mahallesi sakinlerinin yardımıyla dikilen Türk bayrağı sınırda dalgalanmaya başladı. Bu arada bayrak direği olarak mahallede yer alan uzun bir ağacın kullanıldığı görüldü.

O MEVZİLER YERLE BİR EDİLDİ

11:48 Afrin'de gerçekleşen harekatın 7. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı. 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha ediliyor. Karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı.

ADAMANLI KÖYÜNDE 30 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

11.40 : Zeytin Dalı harekâtıyla YPG'li teröristlerden kurtarılan Adamanlı köyüne dönüşler başladı. Evlerine dönen köylüler askeri doktorlar tarafından kontrolden geçirildi. Anadolu Ajansı'nın görüntülediği köyde teröristlerin evlerde kurduğu mevziler ve duvarlara açtıkları delikler dikkat çekiyor. Köyün kurtarılmasında 30 YPG'linin öldürüldüğü bildiriliyor.

HAVA BOMBARDIMANI DEVAM EDİYOR

10:55: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

10:47 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu DEAŞ ile ilişkilendirmesine sert tepki gösterdi. Ünal, "CHP ısrarla Türkiye'yi ve sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dille söylem kullanmaya devam ediyor" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

10:45 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 Türk askerinin kayıp olduğunu söyledi. Demircan, "Yaralılarımızı ziyaret ettik, morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11'i burada. Bu yaralılardan 82'si taburcu edildi. 14 kayıp var bölgede. Bunlardan 3'ü bizim askerimiz, 11'i ÖSO mensubu. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek, yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır" dedi.

İLERLEME BU YÜZDEN YAVAŞLADI

09.45 : İngiliz The Times gazetesine konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ahmed Osman, YPG'li teröristlerin cephe hattına çok sayıda mayın döşediğini ve bu nedenle yavaş ilerlendiğini söyledi.

Osman'ın verdiği bilgiye göre, hava şartlarının düzelmesiyle Tel Rıfat çevresinden yeni bir cephe açılacak.

Ahmed Osman, ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı. Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

08:20: Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, 4 uçak ile 25 hedefin imha edildi ve toplam 343 terörist etkisiz hale getirildi.

PYD ESAD'A SIĞINDI

08.10: PYD-YPG Suriye hükümetine çağrı yaparak 'Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu.

08.00 : Türk savaş uçakları, Afrin'in Raco, Bülbül ilçeleri ile doğudaki terör hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

07.55 : Daha önce girilen Kurna ve Abuden köyleri YPG'li teröristlerden tamamen temizlendi. Baliya köyü de ÖSO güçleri tarafından YPG'lilerden alındı.





07.40 : Muhalifler, Rus ordusuna ait güçlerin Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat'tan Halep'e doğru çekildiğini bildiriyor.

07.35 : İhlas Haber Ajansı, dün akşam saatlerinde Türk askeri ve YPG'liler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını aktarıyor.



07.30 : ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Afrin harekâtını değerlendirirken Washington'ın her zaman tercih ettiği YPG yerine doğrudan 'PKK' ifadesini kullandı.

07.25 : ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin Münbiç'e girip girmeyeceğini bilmiyorum ancak bu izlediğimiz bir konu, gelecekle ilgili ve farazi bir konudur. Bu konuda şu anda yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

07.20 : Washington'daki Türk-Amerikan ilişkileri panelinde konuşan Heritage Vakfı Dış Politika Direktörü Luke Coffey, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri en başından itibaren ele alınmalıydı. Bence Trump yönetimi iş başına geldikten sonra bu yöndeki bir fırsatı kaçırdı" dedi.

07.00 : Zeytin Dalı harekâtının yedinci gününde tüm gelişmeleri canlı aktarıyor olacağız.

TSK'DAN AÇIKLAMA

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

YENİ HEDEF: BAFELYUN TEPESİ

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı'nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis'i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya'nın ardından Bafelyun Tepesi'ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi'nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.