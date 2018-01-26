Emre Erciş hakkında soruşturma

Sosyal medya kullanıcısı Emre Erciş hakkında, kızı FETÖ üyeliğinden tutuklu bir kadını dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olay, avukat Osman Taşdemir'in savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesine göre geçtiğimiz günlerde meyanda geldi. 51 yaşındaki P.S.'nin kızı T.S., İstanbul'da yapılan Bylock operasyonu kapsamında tutuklandı. P.S., kızının haksızlığa uğradığını düşünüyor ve kızını bu durumdan kurtarmaya çalışıyordu. Yaşlı kadın yaptığı araştırmalar sonrası eski gazeteci olan sosyal medya kullanıcısı Emre Erciş'e ulaştı.

YAŞLI ANNEYİ DOLANDIRDI

Çünkü Erciş, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ örgütünün masum vatandaşlara WİFİ üzerinden indirdikleri Bylock isimli programla kurdukları tuzaktan bahseden ve bunları araştırma raporuyla kanıtladığını anlatan paylaşımlar yayınlamıştı. Şahsi numarasını da sosyal medya üzerinden paylaşana Erciş'e ulaşan P.S., kızını kurtarması için Erciş'ten yardım istedi. Erciş, şikayet dilekçesinde yer alan iddiaya göre kendisini, yaşlı kadına; kızını bu durumdan kurtarabileceğini söyleyerek "Savcılık kalemi ile hatta savcıyla görüşebilen" bir kişi olarak tanıtmış ve savcıyla görüşmek üzere rapor düzenlemek için defalarca para talebinde bulunmuştu.

HAVALE DEKONTLARI DELİL

Para alışverişi devam ederken, kızının tutukluluk halinde herhangi bir değişiklik olmayan P.S., Erciş'e sitem etti. P.S.'nin sitemleri sonrası Erciş yine avukat Taşdemir belirttiğine göre hem hakaret hem de tehdit içerikli mesajlar göndermeye başladı. Bunun üzerine P.S., şikayetçi olmaya karar verdi. Avukatı aracılığıyla savcılığa başvuran P.S., Erciş adına gönderilen paraların dekontları ve mesaj görüntüleri delil olarak dosyaya sunuldu. P.S. bir de Erciş'in iade etmek istemediği paraları tahsil etmek için icra takibi başlattı. İşte savcılığa sunulan dilekçe ve icra takip formu….