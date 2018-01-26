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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser tedavisi gören sanatçıya sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser tedavisi gören sanatçıya sahip çıktı

Cumhurbaşkanı bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı için "Kendisi bizim hastamız. Şu anda devlet elinde" talimatı verdi.

Nuray Hafiftaş, kalın bağırsağındaki kanserin karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı.

Usta sanatçıyı hasta yatağında ziyaret eden Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

HASTANEYE TALİMAT VERDİ
Ali Eyüboğlu, "Nuray Hafiftaş, Bağ-Kur emeklisi. Tedavi giderlerinin bir kısmını Bağ-Kur karşılıyor. Ama bu tip özel hastanelerde ameliyatlarda birçok şey ciddi bir masraf istiyor. Hastalığının ilk kısmındaki giderleri Abdülkadir Aksu karşılamış. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın vasıtasıyla hastaneyi aramış 'Nuray Hafiftaş bizim hastamız. Şu anda devlet elinde' demiş" ifadelerini kullandı.

Milliyet
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 17:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Cenabı Allah,tan acil şifalar dilerim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 19:29
memo memo

rabbim sifa versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.01.2018 19:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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