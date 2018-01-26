Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser tedavisi gören sanatçıya sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için "Kendisi bizim hastamız. Şu anda devlet elinde" talimatı verdi.

Nuray Hafiftaş, kalın bağırsağındaki kanserin karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı.

Usta sanatçıyı hasta yatağında ziyaret eden Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

HASTANEYE TALİMAT VERDİ

Ali Eyüboğlu, "Nuray Hafiftaş, Bağ-Kur emeklisi. Tedavi giderlerinin bir kısmını Bağ-Kur karşılıyor. Ama bu tip özel hastanelerde ameliyatlarda birçok şey ciddi bir masraf istiyor. Hastalığının ilk kısmındaki giderleri Abdülkadir Aksu karşılamış. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın vasıtasıyla hastaneyi aramış 'Nuray Hafiftaş bizim hastamız. Şu anda devlet elinde' demiş" ifadelerini kullandı.

Milliyet



