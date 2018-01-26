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Büyük vurgun

’ta Ali Karadaş, sahte kimlik kullanarak besicileri dolandırdı. 500 TIR dolusu 17 bin büyükbaş hayvanla ortadan kayboldu

Büyük vurgun
Filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi 'ta yaşandı. Besiciler, geçen yıl Kars ve ilçelerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' için geldiğini söyleyen ve gerçek adının 'Ali Karadaş' olduğunu öğrendikleri kişinin 500 TIR dolusu 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya götürdüğünü öne sürdü. Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur, şunları anlattı:


'ÇOK SEVİNMİŞTİK'
"Bu adam Şanlıurfa'dan geldi. Öncülük yapan biri vardı. Biz de güvendik ve senet karşılığı malımızı verdik. Bizlere biraz da para verdi. Malımız iyi satılıyor diye çok sevinmiştik. Dolandırıcı olduğunu anlamadık. Hakkında herhangi bir araştırma da yapmadık. 43 milyon TL'lik 17 bin adet büyükbaş hayvan satın aldı. Yardım bekliyouz."
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