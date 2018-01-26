Büyük vurgun

Filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi Kars'ta yaşandı. Besiciler, geçen yıl Kars ve ilçelerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' için geldiğini söyleyen ve gerçek adının 'AliKaradaş' olduğunu öğrendikleri kişinin 500 TIR dolusu 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya götürdüğünü öne sürdü. Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur, şunları anlattı:
'ÇOK SEVİNMİŞTİK'
"Bu adam Şanlıurfa'dan geldi. Öncülük yapan biri vardı. Biz de güvendik ve senet karşılığı malımızı verdik. Bizlere biraz dapara verdi. Malımız iyi satılıyor diye çoksevinmiştik. Dolandırıcı olduğunu anlamadık. Hakkında herhangi bir araştırma da yapmadık. 43 milyon TL'lik 17 bin adet büyükbaşhayvan satın aldı. Yardım bekliyouz."
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