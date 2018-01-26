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Afrin'e takviye güç göndermek isteyen 'ye büyük şok

Harekatı kapsamında terör örgütü 'ye büyük darbe vuran Türk askeri, teröristlerin Menbiç’ten Afrin’e takviye güç kaydırma hamlesini düzenlediği hava operasyonuyla engelledi.

Afrine takviye güç göndermek isteyen PYDye büyük şok

Harekâtı'nın hedefinde olan teröristlere destek için Menbiç'ten yola çıkan 15-20 araçlık konvoyu, Münbiç'in batısındaki Al Yeşil ve Umcalud köyleri yakınlarında Türk savaş uçakları tarafından vuruldu.

Havadan bombalanan 2 bölgede en az 10 PYD'linin öldüğü ve çok sayıda teröristin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, araçlardan çıkan PYD militanlarının kaçtığını söyledi. Afrin'de kıskaca alınan PYD'nin Münbiç, , Haseke ve Rakka'da silah ve bomba eğitimi verdiği yaklaşık 10 bin teröristi rejim bölgesi olan Nubul Zehra Beldesi üzerinden Afrin'e kaydırmayı planladığı öğrenildi.

KOMANDOLAR AFRİN YOLUNDA
'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/ ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere bölgeye gitti. Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bingöl Valisi Ali Mantı, "Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz" dedi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 09:50
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MKA MKA

TSK vuruyor ses TABİBLER BİRLİĞİNDEN CHP içinden çıkıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 14:39
KARTAL KARTAL

ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN AMİNNNNN...............

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.01.2018 11:02
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