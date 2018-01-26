 ;
Yol Durumu
  1. Afrin'de kirli pazarlık
  2. Afrin'e takviye güç göndermek isteyen PYD'ye büyük şok

70 öğretmene 'den gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, ile kapatılan okullarında görev yapan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

70 öğretmene FETÖden gözaltı kararı

Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname () ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait okullarda çalışan 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 zanlıdan 27'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdüğü kaydedildi.

Operasyonun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 26 Ocak 2018, Cuma 09:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar