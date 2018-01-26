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Afrin'de kirli pazarlık

ve ’nun Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, rejiminin / ile Afrin konusunda pazarlık masasına oturduğu iddiası gündeme geldi.

Afrinde kirli pazarlık

yönetiminin terör örgütüne "Afrin'den çekilin, rejim güçlerine bırakın" teklifinde bulunduğu ve anlaşma sağlandığı ileri sürülürken, / yöneticisi Behçet Abdo ise "Teklifi kabul ettiğimiz doğru değil" açıklamasını yaptı. Esad rejimi, PYD'yi "ABD tarafından doğrudan desteklenen, 'yi bölmeye çalışan bir örgüt" olarak görmeye devam etse de 2017'nin son döneminde, ele geçirdiği Arap bölgelerinden çıkması karşılığında PYD'ye özerklik vermeyi teklif etmişti. PYD ise bunu kabul etmeyerek işgal ettiği tüm bölgelere federasyon statüsü verilmesini istemişti.

Rejimin, PYD'nin Kobani bölgesinden Afrin'e gıda, silah ve mühimmat ikmali yapmasına da izin verdiği belirtiliyor. Zira Afrin'i Kobani'ye bağlayan karayolu rejimin kontrolündeki kırsalından geçiyor. Safların dönem dönem değiştiği Suriye'de, PYD'nin bu tip pazarlıkları sık sık yaptığına dikkat çekiliyor. PYD, ABD'li askerlerle birlikte gerçekleştirdiği operasyonu sırasında da ile pazarlık masasına oturmuş ve DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden tahliyesini sağlamıştı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 10:15
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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MKA MKA

TABİBLER BİRLİĞİ CHP içindeki HDP lilerede yalvarıyorlar çıkan ses onu işaret ediyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 14:40
ayhnkrblt ayhnkrblt

ABD amacına ulaşmaya çalışmış gibi, parçalanma başladımı ne. esed parça parça satar artık ülkesini.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 12:26
taka41 taka41

iki cambaz biraz zor.... bi ipte.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 10:33
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