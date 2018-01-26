Afrin'de kirli pazarlık

Esad yönetiminin terör örgütüne "Afrin'den çekilin, rejim güçlerine bırakın" teklifinde bulunduğu ve anlaşma sağlandığı ileri sürülürken, PYD/YPG yöneticisi Behçet Abdo ise "Teklifi kabul ettiğimiz doğru değil" açıklamasını yaptı. Esad rejimi, PYD'yi "ABD tarafından doğrudan desteklenen, Suriye'yi bölmeye çalışan bir örgüt" olarak görmeye devam etse de 2017'nin son döneminde, ele geçirdiği Arap bölgelerinden çıkması karşılığında PYD'ye özerklik vermeyi teklif etmişti. PYD ise bunu kabul etmeyerek işgal ettiği tüm bölgelere federasyon statüsü verilmesini istemişti.

Rejimin, PYD'nin Kobani bölgesinden Afrin'e gıda, silah ve mühimmat ikmali yapmasına da izin verdiği belirtiliyor. Zira Afrin'i Kobani'ye bağlayan karayolu rejimin kontrolündeki Halep kırsalından geçiyor. Safların dönem dönem değiştiği Suriye'de, PYD'nin bu tip pazarlıkları sık sık yaptığına dikkat çekiliyor. PYD, ABD'li askerlerle birlikte gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sırasında da DEAŞ ile pazarlık masasına oturmuş ve DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden tahliyesini sağlamıştı.