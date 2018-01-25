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Türk tanklarını görünce teröristler korkudan bakın ne yapmış

Zeytin Dalı Harekatının ilk gününde yakalanan 'li teröristlerin ifadeleri, tankların sınır hattına girişiyle örgüt içerisinde panik ve korkunun yaşandığını ortaya çıkardı. Teröristler ifadelerinde, harekatın örgütte çözülmeye neden olduğunu, PYD mensuplarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başladığını anlattı.

Türk tanklarını görünce teröristler korkudan bakın ne yapmış

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrinkırsalında yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları anlattı.

Teröristler, 'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte katıldıklarını ileri sürdü.

PYD'nin, "Ailenizi ve sizi öldürürüz" diyerek örgüte eleman temin ettiğini savunan teröristler, örgüte katılanlara 45 gün silah eğitimi verildiğini aktardı.

Eğitimlerin ardından teröristlerin bölgeye yönlendirildiğini öne süren teröristler, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD mensubunun bulunduğunu bildirdi.

"TANKLARIN GİRİŞİYLE KAÇIŞ BAŞLADI"
Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla örgüt içerisinde yaşananları anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku yaşandığını dile getirdi.

Teröristler, "rk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık." ifadelerini kullandı.

Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD'nin PYD'ye silah ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını kaydetti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 15:38
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T.C T.C

yürü ordum vur mehmedim. dünyada ki TÜRKLER ve MÜSLÜMANLAR ARKANIZDA VE DUALARIYLA SİZLERLE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 25.01.2018 18:45
taka41 taka41

canlarinin derdine düstüler...ve Dogru karari verdiler...catismayarak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır0
cevapla 25.01.2018 15:48
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