Türk tanklarını görünce teröristler korkudan bakın ne yapmış

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrinkırsalında yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları anlattı.
Teröristler, PYD'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte katıldıklarını ileri sürdü.
PYD'nin, "Ailenizi ve sizi öldürürüz" diyerek örgüte eleman temin ettiğini savunan teröristler, örgüte katılanlara 45 gün silah eğitimi verildiğini aktardı.
Eğitimlerin ardından teröristlerin bölgeye yönlendirildiğini öne süren teröristler, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD mensubunun bulunduğunu bildirdi.
"TANKLARIN GİRİŞİYLE KAÇIŞ BAŞLADI"
Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla örgüt içerisinde yaşananları anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku yaşandığını dile getirdi.
Teröristler, "Türk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık." ifadelerini kullandı.
Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD'nin PYD'ye silah ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını kaydetti.
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yürü ordum vur mehmedim. dünyada ki TÜRKLER ve MÜSLÜMANLAR ARKANIZDA VE DUALARIYLA SİZLERLE.
canlarinin derdine düstüler...ve Dogru karari verdiler...catismayarak.
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