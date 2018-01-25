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'nün tuzağında 300 tahliye

Güncellenen listesi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında "Mor Beyin" mağduru olduğu anlaşılan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

FETÖnün ByLock tuzağında 300 tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, 'nün asıl kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiğini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu bildirmişti.

HAKKINDA FETÖ'YE YÖNELİK BAŞKACA BİR DELİL BULUNMAYAN YAKLAŞIK 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 15:00
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