 ;
Yol Durumu
  1. Tel Abyad’a tam isabet
  2. At-avrat doping!

: açıklamayı önceden hazırlamış

ve Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında farklı açıklamalar yapması hakkında konuşan Dışişleri Bakanı , “ sanırım açıklamayı görüşme yapılmadan önce hazırlamış. Gerçekleri yansıtmadı” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: ABD açıklamayı önceden hazırlamış

Dışişleri Bakanı Mevlüt , bugün düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı ve ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu. Dün Türkiye ve ABD Başkanı Donald Trump'un görüşmesinden sonra, 'ın yayımladığı açıklamayı Türkiye'nin yalanlamasını açıkladı. "ABD sanırım açıklamayı görüşme yapılmadan önce hazırlamış. Gerçekleri yansıtmadı" dedi.

'Güvenli bölge' hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson, bütün Suriyesınırında, 911 kilometre boyunca 10 kilometre derinliğinde güvenli bölge düşündüklerini, Türkiye'ye füze geldiği için bunun 30 kilometre olabileceğini de söylediler. 'Güvenli bölge'yi farklı yorumluyor olabiliriz. Her şeyden önce, bizim ABD ile ciddi bir konuyu samimi bir şekilde görüşebilmemiz için güveni yeniden tesis etmemiz lazım. ABD'den somut adımlar görmemiz gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ
Dünya kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin görüşme dün akşam gerçekleşmişti. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın, "Suriye'de Türk ve ABD güçlerinin çatışma riskinden kaçınılmalı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Daha sonra Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini yansıtmadığınu vurgulamıştı.
Etiketler: , , , ,
  • 25 Ocak 2018, Perşembe 15:56
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
YUSUF ,&#199;AYELİ YUSUF ,ÇAYELİ

ASLA SAMİMİ VE DÜRÜST DEĞİLLER ,HEP TUZAK KURUYORLAR BİZE ,FETO İTİ ABD,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2018 20:52
nuri nuri

allah ülkemize milletimize kuvvet versin. kahrolsun teröristler kahrolsun ABD.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 25.01.2018 18:41
mehmetcik mehmetcik

kahrolsun ABD, Kahrolsun İSRAİL. kahrolsun haçlılar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 25.01.2018 18:40
VATANDAŞ VATANDAŞ

ABD kormayalım gerekirse ABD ile savaşalım ABD hiç bir zaman dost olmadı hep düşmanımızdı ancak şimdi düşman olduğunu gördük. KAHROLSUN ABD ve HAÇLILAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 25.01.2018 18:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar