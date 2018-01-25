Çavuşoğlu: ABD açıklamayı önceden hazırlamış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı ve ABD ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'un görüşmesinden sonra, Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamayı Türkiye'nin yalanlamasını açıkladı. "ABD sanırım açıklamayı görüşme yapılmadan önce hazırlamış. Gerçekleri yansıtmadı" dedi.
'Güvenli bölge' hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson, bütün Suriyesınırında, 911 kilometre boyunca 10 kilometre derinliğinde güvenli bölge düşündüklerini, Türkiye'ye füze geldiği için bunun 30 kilometre olabileceğini de söylediler. 'Güvenli bölge'yi farklı yorumluyor olabiliriz. Her şeyden önce, bizim ABD ile ciddi bir konuyu samimi bir şekilde görüşebilmemiz için güveni yeniden tesis etmemiz lazım. ABD'den somut adımlar görmemiz gerekir" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ
Dünya kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin görüşme dün akşam gerçekleşmişti. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın, "Suriye'de Türk ve ABD güçlerinin çatışma riskinden kaçınılmalı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Daha sonra Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini yansıtmadığınu vurgulamıştı.
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ASLA SAMİMİ VE DÜRÜST DEĞİLLER ,HEP TUZAK KURUYORLAR BİZE ,FETO İTİ ABD,
allah ülkemize milletimize kuvvet versin. kahrolsun teröristler kahrolsun ABD.
kahrolsun ABD, Kahrolsun İSRAİL. kahrolsun haçlılar.
ABD kormayalım gerekirse ABD ile savaşalım ABD hiç bir zaman dost olmadı hep düşmanımızdı ancak şimdi düşman olduğunu gördük. KAHROLSUN ABD ve HAÇLILAR.
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