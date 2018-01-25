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'dan / açıklaması

: "'ye verdiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz"

Pentagondan PYD/PKK açıklaması
yetkilisi McKenzie, ABD'nin 'ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi.

ABD , Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, "Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz" dedi. General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 23:51
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