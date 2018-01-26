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ABD'den itirafı

ABD Sözcüsü Nauert, 'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki / unsurları için "" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı

ABDden PKK itirafı

ABD Sözcüsü Heather Nauert, 'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki / unsurları için "" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

Günlük basın brifinginde Sözcü Nauert, Afrin operasyonu ve Türkiye'nin bölgedeki adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, 'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zaman dile getirdikleri "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında 'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." yorumunu yaptı.

Afrin'de görece olarak "istikrar olduğunu" ve şu anda yerel halkın bölgeden kaçmaya başladığını savunan Nauert, bölgedeki gerginliğin düşmesini istediklerini kaydetti.

ABD Başkanı 'ın önceki gün Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde de "bölgedeki tansiyonun azalması" konusunun konuşulduğunu vurgulayan Nauert, Suriye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini ve ülkenin kuzeybatısında yeni bir sorun alanının ortaya çıkmasını istemediklerini dile getirdi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 01:32
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