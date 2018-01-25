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’li generale canlı yayında soğuk duş!

eski ve emekli , canlı yayında -PKK ilişkisini reddedince cevap stüdyodan geldi.

ABD’li generale canlı yayında soğuk duş!

eski ve emekli TRTWorld'de 'nın sunduğu "The Newsmakers" adlı programa konuk oldu.

ve ABD arasında terör örgütü üzerinden yaşanan gerilim ve YPG-PKK ilişkisi Kimmitt'e de soruldu.

O GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI
Amerikalı komutan, PKK-PYD ilişkisini reddedince, İmran Garda Rakka'da açılan Öcalan posterini sordu. Programda konuk olan gazeteci ise YPG içinde yer alan farklı ülkelerden teröristlere ilişkin görüntüleri hatırlattı.

YPG-PKK İLİŞKİSİNİ KABUL ETMEDİ
Bir dönem 'ta da görev yapan Amerikanın önemli generallerinden Mark Kimmitt YPG-PKK ilişkisini kabul etmedi. Kimmit ABD Ordusu'nun destek ilişki varsa bu Amerikan yasalarına göre suçtur diyerek ilginç bir açıklama da yaptı. Ancak Kimmitt; İmran Garda ve Meryem İlayda'nın sorularını yanıtsız bıraktı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 22:59
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