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İşte kanlı ittifak

Alman’ı, İngiliz’i, ’lisi bir olup /’ye katıldı. ’nin başını çektiği yabancı teröristler, Afrin’e giderek terör örgütüyle aynı safta yer aldı! Bu tablo, kanlı örgütün arkasındaki karanılk lobiyi bir kez daha ortaya çıkardı

İşte kanlı ittifak
ABD ve Avrupa terör sevicilikte sınır tanımadı. 'ya her türlü destek sağlandı. İngiltere, Almanya ve vatandaşları, 'ye giderek PKK-'ye katıldı. İngiliz Times gazetesi, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı 'nin komutasındaki bir grup teröristin, Afrin'e gitmek üzere yola çıktığını yazdı. İçlerinde ABD'li ve İngilizler'in de olduğu teröristler, yükledikleri bir videoda Türkiye'ye karşı küstah tehditler yağdırmaya bile kalktı. Times haberde "Yüzlerce Batılı, YPG'ye katıldı. Hiçbir ülke de bunu engellemeye çalışmadı" ifadesini kullandı.


PAÇAVRAYLA POZ VERDİ
Huang Lei'nin İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde Politika Bölümü öğrencisi iken 2 yıl önce YPG'ye katıldığı ortaya çıktı. Lei, "Sipan" kod adıyla YPG ile birlikte Rakka'da operasyonlara katılmıştı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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