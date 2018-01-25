İşte kanlı ittifak

Alman’ı, İngiliz’i, ABD’lisi bir olup PKK/YPG’ye katıldı. Huang Lei’nin başını çektiği yabancı teröristler, Afrin’e giderek terör örgütüyle aynı safta yer aldı! Bu tablo, kanlı örgütün arkasındaki karanılk lobiyi bir kez daha ortaya çıkardı
ABD ve Avrupa terör sevicilikte sınır tanımadı. PKK'ya her türlü destek sağlandı. İngiltere, Almanya ve ABD vatandaşları, Suriye'ye giderek PKK-YPG'ye katıldı. İngiliz Times gazetesi, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Afrin'e gitmek üzere yola çıktığını yazdı. İçlerinde ABD'li ve İngilizler'in de olduğu teröristler, yükledikleri bir videoda Türkiye'ye karşıküstah tehditler yağdırmaya bile kalktı. Times haberde "Yüzlerce Batılı, YPG'ye katıldı. Hiçbir ülke de bunu engellemeye çalışmadı" ifadesini kullandı.
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Huang Lei'nin İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde Politika Bölümü öğrencisi iken 2 yıl önce YPG'ye katıldığı ortaya çıktı. Lei, "Sipan" kod adıyla YPG ile birlikte Rakka'da operasyonlara katılmıştı.
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