Ünlü yazar hayatını kaybetti

Ünlü bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin'in 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'li yazarın ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada yazarın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi, ancak Le Guin'in sağlılığının son birkaç aydır iyi olmadığı ifade edildi.

Le Guin, "Karanlığın Sol Eli", "Yerdeniz" üçlemesi ve "Mülksüzler" gibi eserleriyle biliniyordu. Hugo ve Nebula gibi birçok ödül sahibi Le Guin'in kitapları 40'tan fazla dile çevrildi ve milyonlarca okuyucuyla buluştu.

Yazarın 20'den fazla romanının yanı sıra 100'den fazla kısa öyküsü de bulunuyor.



URSULA KROEBER LE GUİN KİMDİR?

Ursula Kroeber Le Guin (d. 21 Ekim 1929) ABD'li yazar. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmaktadır.

İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in eserlerinde ağırlıklı olarak Jung'un, taoizimin, varoluşçuluğun ve yunan mitolojisinin etkileri görülmektedir.

Yazar, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödülün sahibidir.