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Afrin operasyonu devam ederken Jandarma dağlarda!

Afrin operasyonun beşinci gününe girilirken ülke içinde de jandarma birlikleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör yapılanmalarına karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu başarıyla devam ederken, içerde de terör operasyonları aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 10:00
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah devletimizi vatanımızı askeri ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 11:45
Mehdi Mehdi

CENABI ALLAH,A EMANET OLUN ALLAH,IN ORDUSU AZİZ MEHMETÇİKLERİMİZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 11:03
turan turan

Allah sizleri korusun. O lanetleri de kahretsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 10:13
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