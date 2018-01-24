Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör yapılanmalarına karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu başarıyla devam ederken, içerde de terör operasyonları aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.
Afrin operasyonu devam ederken Jandarma dağlarda!
Afrin operasyonun beşinci gününe girilirken ülke içinde de jandarma birlikleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.
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Allah devletimizi vatanımızı askeri ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.
CENABI ALLAH,A EMANET OLUN ALLAH,IN ORDUSU AZİZ MEHMETÇİKLERİMİZ.
Allah sizleri korusun. O lanetleri de kahretsin.
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