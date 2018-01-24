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dan terör propagandası yapan doktor tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Twitter hesabından, aleyhine terör örgütleri  ve 'yü övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan doktor tutuklandı

'nın Emet ilçesinde, üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Twitter hesabından, aleyhine terör örgütleri ve 'yü övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hamam Mahallesi'ndeki evinde 22 Ocak'ta gözaltına alınan Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Ö.B. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 20:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Doktor olmuş ama BEYNİNİ hiç kontrol ettirmemiş.Bu şerefsizlerin ülkemizde çalışmasına izin verilmemesi ve diplomalarının iptal edilmesi lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır1
cevapla 24.01.2018 22:36
Mahmut Mahmut

Vatanımızın ve milletimizin düşmanlarını överek propagandasını yapıp yasalarımızca suç işleyenler tutuklanıp cezalandırılmalıdırlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır1
cevapla 24.01.2018 21:16
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