Sosyal medyadan terör propagandası yapan doktor tutuklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Twitter hesabından, Türkiye aleyhine terör örgütleri PKK ve FETÖ'yü övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hamam Mahallesi'ndeki evinde 22 Ocak'ta gözaltına alınan Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Ö.B. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Doktor olmuş ama BEYNİNİ hiç kontrol ettirmemiş.Bu şerefsizlerin ülkemizde çalışmasına izin verilmemesi ve diplomalarının iptal edilmesi lazım.
Vatanımızın ve milletimizin düşmanlarını överek propagandasını yapıp yasalarımızca suç işleyenler tutuklanıp cezalandırılmalıdırlar.
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