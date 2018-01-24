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Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumuhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü. İki lider Zeytin Dalı Harekatı'nı ele aldı.

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı ile Başkanı arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, 'deki son gelişmeler ve 'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

ABD TERÖRİSTLERE SİLAH DESTEĞİNE SON VERMELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde /'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit ettiler.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 22:27
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BI&#199;KIN, BIÇKIN,

BU SOYSUZ ABD EMİNİM DESTEKLEMİYECEĞİNE SÖZ VERİR ,AMA ASLA SÖZLERİNDE DURMAZ SOYSUZLAR,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 23:40
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